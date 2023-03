Fussballclub Winterthur – GC entschuldigt sich beim FCW für Fahnenverbrennung Beim Spiel des FC Winterthur gegen GC am Sonntag verbrannten GC-Fans Winterthurer Banner, die sie zuvor gestohlen hatten. GC distanziert sich davon, der FCW prüft eine Strafanzeige. Jonas Keller

Vermummte GC-Fans verbrannten am Sonntag ein gestohlenes Banner der Winterthur-Fans. Foto: Andy Müller

Es läuft die 52. Spielminute im Letzigrund. Fünf Minuten zuvor hat Winterthur gegen GC den Ausgleich geschossen, 1:1 steht es nun. Dann geht ein Banner in Flammen auf: GC-Fans waren in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag ins Stadion Schützenwiese eingebrochen, hatten drei Fan-Transparente der Winterthurer Bierkurve gestohlen und diese dann beim Spiel am Sonntag verbrannt. Mit tief über die Stirn gezogenen Kapuzen und Masken vor Mund und Nase machen sie sich dabei unkenntlich.