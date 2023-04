Super League: GC – Lugano – GC kämpft sich zurück, dreht das Spiel und gewinnt schon wieder Gegen Lugano gibt es für die Grasshoppers ein 2:1 nach Rückstand. Die Tore für die Zürcher erzielen Meritan Shabani und Petar Pusic. Marcel Rohner

Drei Spiele, neun Punkte: Die Grasshoppers, hier Tomas Ribeiro, Petar Pusic und Renat Dadashov, sind im Hoch. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

2:1 gegen Winterthur, 2:1 gegen Sion, 2:1 gegen Lugano – die Grasshoppers setzen ihren unspektakulären, aber erfolgreichen Lauf fort. Sie gewinnen zum dritten Mal in Folge. Sie glänzen dabei zum dritten Mal in Folge nicht über 90 Minuten, aber sie holen die wichtigen Punkte, die sie im Kampf gegen die Barrage brauchen. Das Tabellenende ist plötzlich schöne elf Punkte entfernt. Wobei Sion am frühen Sonntagabend noch die Chance hat, etwas Boden gutzumachen.

Eine halbe Stunde lang ist die Partie zwischen GC und Lugano ein Spiel, wie es zu erwarten ist von diesen zwei Teams. Erst Zan Celars 1:0 gibt ihm eine neue Richtung. Der Slowene trifft, weil Dominik Schmid seinen Gegner Mohamed Amoura flanken lässt und Noah Loosli den Torschützen nicht am Kopfball hindern kann. Die Partie ist bis dahin ausgeglichen, die Grasshoppers haben ihre Chance, als Christian Herc mit einem direkten Freistoss scheitert.

GC schafft es erst in den Minuten vor der Pause, zu reagieren. Captain Amir Abrashi versucht es einmal mit einem Fallrückzieher und ist damit gar nicht einmal ungefährlich. In der 41. Minute schliesslich ist es Meritan Shabani, dem der Ausgleich gelingt. Der Deutsch-Kosovare sorgt mit einem Distanzschuss für das persönliche Highlight seiner bisherigen GC-Zeit, es ist sein zweites Saisontor.

In der zweiten Halbzeit wird Shabani ausgewechselt, für ihn kommt nach gut einer Stunde Petar Pusic. Es ist ein Wechsel, der Folgen hat. In der 67. Minute setzen sich Guilherme Schettine, Pusic und Giotto Morandi gekonnt durch, am Ende findet Schettine mit seiner Flanke wieder Pusic, der das 2:1 erzielt. Auch für ihn ist es Saisontor Nummer 2. Der Publikumsliebling ist noch nicht da, wo er vor seiner Long-Covid-Erkrankung war, zuletzt spielte er nicht oft, das Tor feiert er vor der GC-Kurve.

Pusics Tor sichert GC den Sieg, auch weil Goalie André Moreira einen guten Tag hat und Ignacio Aliseda in der 88. Minute den Pfosten trifft. Aus den drei Spielen gegen die direkten Konkurrenten Sion und Winterthur sowie nun Lugano holen die Grasshoppers das Maximum heraus. Das hilft, um am Ostermontag mit einem guten Gefühl zu den Young Boys zu reisen.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.