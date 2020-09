Challenge-League-Auftakt – GC knorzt, zaubert und zittert sich zum Sieg Trotz Rückstand kommt GC gegen Winterthur zum ersten Sieg dieser Saison. Der Rekordmeister gewinnt im Letzigrund 3:2. Christian Zürcher

Derby zum Beginn der Challenge League:

Pascal Schuepbach spielte mit dem FC Winterthur gegen Eliseu Nadjack und GC im Letzigrund. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) Optimaler Start für die Gäste: Davide Calla brachte Winterthur in Front und jubelte. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) Unter anderem den direkt verwandelten Freistoss von Petar Pusic zum 3:1. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) 1 / 5

Doch, doch, die Fans sind noch da nach diesem turbulenten Sommer. 63 Minuten sind gespielt, und die Leute auf der Haupttribüne erheben sich und singen, glücklich und beseelt. GC hat gerade durch einen vorzüglichen Freistoss von Petar Pusic zum 3:1 getroffen. GC hüpft.

Nun ist es also gestartet, dieses wunderliche Experiment in der GC-Welt. Der Versuch gründet auf folgender Annahme: Aus Toren soll Identität entstehen, aus Erfolg ein neues GC-Gefühl.

Da passt es vielleicht ganz gut, dass der Gegner an diesem ersten Spieltag der FC Winterthur ist, die GC-Antithese. Ein Verein, der sich durch stete Mittelmässigkeit in die Herzen seiner Sympathisanten gespielt hat. Personelle Kontinuität half da mit, Zuverlässigkeit auch. Geschäftsführer Andreas Mösli beschreibt seinen Club als «regional, seriös, sozial». Es sind Attribute, die man in diesen Tagen nicht mit GC in Verbindung bringen kann.

GC muss es anders machen. Es braucht Erfolg, ziemlich schnellen sogar. Doch von all den grossen Vorsätzen ist im ersten Spiel lange nichts zu spüren. Es harzt. «Das Team ist noch nicht mit sich verbunden», sagt Trainer João Pereira, der lange mit verschränkten Armen die Partie verfolgt, mal klatscht und dann, ganz am Ende, das Siegesritual mit den Fans mitmacht, aus der Distanz und etwas zaghaft. Lernt er noch.

Aus Alt und Neu

Die Aufstellung von GC ist eine Mischung aus Alt und Neu. Mit den Verteidigern Toti und Nadjack, den Mittelfeldspielern Santos und Pina Nunes stehen vier neu verpflichtete Portugiesen in der Startaufstellung, im Sturm spielt der fünfte Neuzugang Shkelqim Demhasaj aus Luzern.

Sie können nicht verhindern, dass Winterthur sehr einfach zum 1:0 kommt, eine Kombination endet bei Davide Callà, der nur noch ins leere Tor einschieben muss. Auf der Tribüne: Hände verwerfen. Nicht schon wieder. Doch GC sammelt sich, Pina Nunes schiesst glücklich den Ausgleichstreffer, ein Abpraller landet auf seiner Brust und kullert ins Tor. In der 37. Minute geht es wieder über rechts, diesmal spielerisch gekonnter. Der Ball kommt zu Morandi, der ihn zum 2:1 ins Tor schlenzt.

Weil GC am Ende nachlässt, das 3:2 kassiert und zu knorzen beginnt, ziehen unnötig bange Minuten über die Abwehr.

Es ist schwierig, nach diesem Spiel nun die grossen Schlüsse zu ziehen. Eliseu Nadjack hat auf der rechten Seite viel Wucht. André Santos könnte im zentralen Mittelfeld zum Lenker werden, das ist ein mögliches Fazit. Ein anderes aber auch, dass dieses GC einer Maschine gleicht, an der noch geschraubt werden muss. Nicht im Feinbereich.

GC - Winterthur 3:2 (2:1)

Tore: 26. Calla 0:1. 28. Pina Nunes 1:1. 37. Morandi 2:1. 61. Pusic. 69. Buess

GC: Matic; Nadjack, Cvetkovic, Gomes, Arigoni; Pusic, Pina Nunes, Santos (84. Schmid), Gjorgjev (74. Lenjani); Morandi (84. Fehr); Demhasaj (70. Ponde)Bemerkungen: GC ohne Dadashov, Iodice, Ronan, Salvi (alle verletzt)