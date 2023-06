Nachfolger von Sky Sun – GC stellt den neuen Präsidenten vor – es ist ein Engländer GC besetzt nach Trainer Bruno Berner eine weitere Schlüsselposition im Club, Matt Jackson führt ab Anfang Juli den Zürcher Stadtclub. Nicolas Kaiser Philipp Muschg

Matt Jackson wird der neue Präsident der Grasshoppers. Mit seiner Ankunft will der ehemalige Profisportler dem Stadtclub zu finanzieller Stabilität verhelfen. Foto: gcz.ch

Die GC-Fussballer haben wieder einen Präsidenten, wie der Club in einem Communiqué mitteilt. Matt Jackson heisst der Mann, der das Amt an der Clubspitze übernimmt. Nach dem Rücktritt von Sky Sun im Februar hatte Andras Gurovits die Fussballabteilung der Grasshoppers interimistisch geführt. Nun kehrt der Zürcher Anwalt Gurovits zurück in seine Funktion als Vizepräsident.

Jackson wird aber nicht nur Präsident des Verwaltungsrats, sondern auch CEO. Der 51-jährige Engländer war einst Fussballprofi unter anderem bei Everton, Norwich und Wigan. Zuletzt leitete er die Abteilung «Strategic Player Marketing» bei den Wolverhampton Wanderers. Damit gehört der neue Chef im weiteren Sinne schon länger zur GC-Familie: Die Wanderers sind wie die Grasshoppers Teil des chinesischen Fosun-Konzerns.

Sky Sun war die letzten drei Jahre Präsident von GC. Aus persönlichen Gründen gab er seinen Rücktritt im Februar bekannt. Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Bei Wolverhampton war Jackson «für die Entwicklung von Marketingstrategien zur Maximierung der Erträge aus Spielerverkäufen und -ausleihen verantwortlich», wie es in der Mitteilung heisst. Mit seinen Führungsqualitäten habe er dem Premier-League-Club «zu einer überdurchschnittlichen finanziellen Stabilität durch kosteneffiziente Entscheidungen und nachhaltige Investitionen» verholfen.

Mit seinen wichtigsten Mitarbeitern in Zürich, Sportchef Bernt Haas und Trainer Bruno Berner, ist der Engländer ebenfalls bereits vertraut. «Ich freue mich, in Zürich Bruno wiederzufinden, mit dem ich vor mehr als 10 Jahren gemeinsam die Trainerlizenz absolviert habe, genauso wie mit Bernt, gegen den ich in der Premier League spielen durfte», so Jackson. Sein Amt bei GC tritt er per Anfang Juli an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.