Knall beim Rekordmeister – GC entlässt den Geschäftsführer und den Sportchef Vier Wochen vor dem Saisonstart krempeln die Zürcher die Führung um. Jimmy Berisha und Seyi Olofinjana müssen gehen, Präsident Sky Sun übernimmt fürs Erste.

Er und GC gehen getrennte Wege: Jimmy Berisha. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Ankündigung kam überraschend per Mail um 14.27 Uhr am Montagnachmittag. «Änderungen in der Geschäftsführung» geben die Grasshoppers bekannt, und der Inhalt des Communiqués hat es in sich: Drei Tage nach dem Trainingsstart und vier Wochen vor dem Beginn der neuen Saison trennt sich GC von Geschäftsführer Jimmy Berisha und Sportchef Seyi Olofinjana. Der Club habe sich in gegenseitigem Einvernehmen mit den beiden auf eine sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, heisst es in PR-Sprache.

Präsident Sky Sun lässt den Entscheid so kommentieren: «Als Club mit grossem Erbe und ambitionierten Visionen muss es unser Anspruch sein, diesen kontinuierlich voranzubringen und uns selbst regelmässig herauszufordern.» Aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung von GC wurde im Rahmen von Gesprächen festgestellt, «dass ein Wechsel im Führungsteam unumgänglich wurde».

Der neue Sportdirektor soll in den kommenden Tagen ernannt werden. Derweil übernimmt der chinesische Präsident interimistisch die Rolle des Managing Directors. Pikant: Es war unter anderem Berisha, der im vergangenen Jahr den Deal mit den neuen chinesischen Eigentümern eingefädelt hatte.

