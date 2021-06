Einen Monat vor Saisonstart – GC und die Balance zwischen Rekordmeister und Aufsteiger Die Grasshoppers wollen sich wieder in der Super League etablieren. Trainer Giorgio Contini erklärt, wie das klappen soll – und was anders ist als davor in Lausanne. Marcel Rohner

Das neue Gesicht bei GC: Giorgio Contini beim ersten Einsatz als Chefcoach der Grasshoppers. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Es ist etwas Pathos dabei in Giorgio Continis Wortwahl. Identität schaffen. Sich für das Trikot zerreissen. Wissen, woher man kommt. Mit breiter Brust antreten. Aber auch demütig sein. Das Gleichgewicht zwischen Rekordmeister und Aufsteiger hinkriegen. So äussert sich der 47-Jährige in den ersten Augenblicken seines ersten offiziellen Auftritts vor den Medien. Das alles habe er auch seinen neuen Spielern erklärt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Es ist die Woche des Trainingsstarts bei GC, und wieder einmal sitzt ein ganz neuer Staff da und erzählt von Zielen und Visionen. Da ist eben Contini, der Cheftrainer, auf dem Platz dirigiert er auf Deutsch, Englisch und Französisch. Er sagt: «Ich sitze mit im Boot, ich paddle mit.» Contini war drei Jahre lang Trainer in Lausanne, er kennt die Arbeit in einem Konstrukt wie Fosun, das GC besitzt. Lausanne wird vom Chemiegiganten Ineos geführt. Nun also soll Contini GC wieder in der Super League etablieren.