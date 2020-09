«Stasi-Methoden» sah Andreas Thiel (links) am Werk – an «Nazi-Rhetorik» fühlte sich Patrick Frey erinnert: Die heutige Abstimmung hat ihre Gemüter hoffentlich ein wenig beruhigt. Fotos: Nora Jekker/Wikimedia/Haemmerli

Endlich haben wir unsere Demokratie zurück! Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der wir der Politik und dem Virus hilflos ausgeliefert waren, in der uns Stimmbürgern nichts anderes übrig blieb, als am Fernseher den Direktiven des Bundesrats zu folgen, dürfen wir endlich wieder selber mitregieren.