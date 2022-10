Badminton Stadtmeisterschaften – Geblieben ist der Aufwand in den Vorbereitungen Über 350 Badminton-Spielerinnen und -Spieler traten am Wochenende in die Eulachhallen zu den Winterthurer Stadtmeisterschaften. Der BSC Vitudurum feierte das 40-Jahr-Jubiläum seines Turniers. Sharon Kesper

Wie immer viel Einsatz an den Badminton-Stadtmeisterschaften in den Eulachhallen – auch vor dem Turnier. Foto: Sharon Kesper

Die Halle war voll, auf insgesamt 20 Feldern wurde um jeden Punkt gekämpft und von überall her war das Quitschen der Turnschuhe auf dem Boden zu hören. Über die zwei Tage verteilt, nahmen über 350 Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz an den 40. Winterthurer Stadtmeisterschaften teil.

Es ist eines der wenigen richtig grossen Badmintonturniere der Schweiz und lockt sowohl NLA-Spieler als auch nicht lizenzierte Hobbyspieler an. Und das Spezielle an diesem Turnier: Als einziges in der Schweiz hat es die Kategorie der Rollstuhlfahrer. Das war noch nicht immer so: Die Rollstuhl-Kategorie wurde erst vor etwa 20 Jahren integriert, erzählt OK-Präsidentin Rahel Scheibling.

Auch sonst hat sich in den letzten 40 Jahren einiges geändert. In den ersten Austragungsjahren waren jeweils viele hochkarätige Spieler aus dem Ausland dabei, so etwa ein belgischer Meister, holländische Topspieler sowie deutsche Bundesliga-Spieler. Inzwischen ist das Turnier deutlich nationaler geworden.

Die Linien kleben

Was geblieben ist, ist der Aufwand in den Vorbereitungen: Weil in den Eulachhallen nur Markierungen für die Felder vorhanden sind und keine Linien, ist es zur Tradition geworden, dass ein Vereinsmitglied jeweils am Freitagnachmittag damit startet, alle Linien zu kleben. Das dauere mehrere Stunden. «Immerhin haben wir nun Markierungen, früher mussten wir dafür einen Massstab zu Hilfe nehmen», erzählt Scheibling und lacht.

Auch der ganze Anmeldeprozess habe sich mit immer wieder neuen Softwares deutlich vereinfacht. «Die Auslosung früher war sehr kompliziert und wurde von Hand gemacht. Deshalb war auch der Anmeldeschluss jeweils ein Monat vor dem Turnier, heute sind es fünf Tage davor.»

Schon fast an der Grenze

Seit 2018 sind die Teilnehmerzahlen an den Stadtmeisterschaften etwas gesunken, weil mittlerweile mehr Turniere in der Schweiz angeboten werden, so Scheibling. Auf die Jubiläumsausgabe hin waren die Zahlen nun aber wieder so hoch wie in den besten Jahren und man stiess schon fast an die Kapazitätsgrenze. Dementsprechend zog sich vor allem der erste Turniertag am Samstag sehr in die Länge und die 20 Felder waren fast durchgehend besetzt. Trotzdem waren weder die Organisatoren, noch die angereisten Spieler zu müde, um das Jubiläum bei der abendlichen Festwirtschaft und einem Brändi-Dog-Turnier zu feiern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.