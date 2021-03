Kultur in Winterthur – Gebratenes Hirn, serviert im Theater Das Duo Kotzfrucht lud im Theater am Gleis zur interaktiven Küchenschlacht. Serviert wurde im Trash-Kochkurs von Ananas-Fleisch-Pastete bis zum gebratenen Hirn. Till Hirsekorn

Es dampft in der Beatküche von Kotzfrucht. Hier auf der Bühne des Theaters am Gleis. Printscreen: Youtube.com

Durian ist eine kokosnussgrosse, stachelige Frucht aus Südostasien. Sie betört, verführt – und stösst ab. Wer sie öffnet, den umhüllt ein lauchig-käsiger Duft mit fauliger Note. Kitzelts schon im Gaumen? Süss, röstzwieblig-vanillig soll das schmierig-fasrige Fleisch der Stinkfrucht schmecken. Königlich, finden einige.

Das Duo Kotzfrucht ist die freakige Antwort aus den Glarner Alpen darauf, in Form von «Heimorgelwildwuchs und Trommelmaschinenpoesie.» Die Musiker Fredo Ignazio (Claudio Landolt) und Captain Moustache (Dafi Kühne) spielten am Samstagabend im Theater am Gleis ein interaktives Online-Streaming-Konzert mit Songs ihres neuen Albums «Kotzfrucht kocht.»

Darauf singen sie in einem 11-Gänger deftige Rezepte nach, wie sie Grossmutter im Deutschland der 1970er noch kochte, unterlegt mit puristischen Elektro-Trash-Punk-Beats.