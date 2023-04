Vermisste im Ukraine-Krieg – «Gebt mir meinen Sohn – tot oder lebendig» Seit russische Truppen die ukrainische Hafenstadt Mariupol eingenommen haben, ist Swetlana Karpenko auf der Suche nach Artjom. Sie hat Leichensäcke geöffnet, ist in Bombenkrater gestiegen – und hofft weiter auf eine erlösende Nachricht. Florian Hassel aus Sinelkowa

Swetlana Karpenko mit ihrer Tochter Anastasia in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Region Dnipro. Foto: Friedrich Bungert

Kein Monat ihres Lebens hat sich bei Swetlana Karpenko so sehr in die Erinnerung eingebrannt wie der März 2022 – ein Monat, an dessen Ende Zerstörung, Flucht und ein verschwundener Sohn standen. Karpenko arbeitete als Buchhalterin im Spital 17 in ihrer Heimatstadt Mariupol. Die Kontrolle über die 430’000-Einwohner-Stadt mit ihrem Hafen und grossen Stahlwerken war für den Kreml zentral, um die schon 2014 besetzte Krim über einen durchgehenden Küstenstreifen an die nahe russische Grenze anzubinden. Anfang März 2022 schlossen die Russen Mariupol ein.