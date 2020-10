Aufstellung Schweiz

Comeback-Man Xherdan Shaqiri sucht man in den ersten elf vergeblich. Schär ersetzt den an Corona erkrankten Manuel Akanji in der Innenverteidigung. Sie werden von Ricardo Rodriguez ergänzt. Silvan Widmer und Loris Benito werden als Flügelläufer agieren und dabei auch Defensivarbeit zu leisten haben. Seferovic soll für die Tore im Sturm sorgen.