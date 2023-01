Kolumne Stadtverbesserer – Gedanken zum Gedankenstrich Der Stadtverbesserer kann im Januar auf vieles verzichten – aber nicht auf sein liebstes Satzzeichen. Michael Graf

Zum ersten Mal erscheint des Stadtverbesserers Kolumne am Samstag. Das ist aber kein Problem, das kennt der Schreibende. Zu Schulzeiten musste er jeweils auch am Samstagmorgen ausrücken. Ein Mangel an Turnhallen diktierte damals die Sechstagewoche. Und so stand meist Turnen auf dem Programm – und in den oberen Klassen turnte der Magen sogar im Stillstand, vom Ausgang am Freitagabend nämlich.

Das kann seiner Kollegin nicht passieren – sie hat sich selbst einen «Dry January» verordnet und verzichtet auf Alkohol. Andere halten «Veganuary» und verzichten auf alle tierischen Lebensmittel. Der Stadtverbesserer hat sich allerdings bereits zu Feierabendbier und Pizza Prosciutto verabredet – kurzfristig umplanen will er nicht. Aber grundsätzlich klingt beides machbar.

Was ihm wirklich schwerfallen würde, wäre der Verzicht auf sein liebstes Satzzeichen: den Gedankenstrich. In zwei kurzen Absätzen hat er bereits zwei davon benutzt, und der dritte Strich juckt schon in den Fingerspitzen. Kann er widerstehen? Nein – schon ist es wieder passiert! Ein einmonatiger Entzug wäre bitternötig und womöglich heilsam.

Der Gedankenstrich? Klingt wie eine Rotlichtmeile für Ideen. So ungefähr fühlt sich das Kolumnenschreiben an.

Der Gedankenstrich, ein komisches Wort. Klingt wie eine Rotlichtmeile für Ideen. Hier buhlen Einfälle um Freier. So ähnlich kann man sich das Kolumnenschreiben vorstellen, fällt dem Stadtverbesserer auf: Grell geschminkte Geistesblitze umschwärmen den arglosen Schreiber und bieten sich feil.

Beim Thema Satzzeichen wittert eine flache Pointe ihre Chance: «Wie nennt man ein Gelage im Korrektorat?», ruft sie. «Kommasaufen!» Haha. Nein, danke, keine Interesse. Blick geradeaus und weitergehen.

Eine philosophische Ausschweifung über den Verzicht gefällig? Okay, wie viel? 1800 Zeichen. Einverstanden, aber ich mach es nur mit Präteritum.

