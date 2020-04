Quarantäne für Häftlinge – Gefängnis Horgen nimmt Betrieb für infizierte Häftlinge wieder auf Im Dezember wurde das Gefängnis Horgen geschlossen. Nun hat es den Betrieb wieder aufgenommen, um als Quarantäne für am Coronavirus erkrankte Häftlinge zu dienen. UPDATE FOLGT

Seit Dezember sind die Zellen im Horgner Gefängnis leer. Nun werden unter anderem am Coronavirus erkrankte Häftlinge darin untergebracht. Archivbild: Manuela Matt

Das Gefängnis Horgen wurde reaktiviert. Die im Dezember geschlossene Anstalt bietet Platz für am Coronavirus erkrankte Häftlinge. Dies teilt die Justizdirektion des Kantons Zürich am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Die Pläne des Kantons sind schon länger bekannt. Nun ist es definitiv: Es hat den Betrieb wieder aufgenommen und bietet Platz für 54 Personen.

Alle Inhaftierten, die vom provisorischen Polizeigefängnis in ein Zürcher Gefängnis überstellt werden sollen, kommen bis auf weiteres in eine Eintrittsquarantäne nach Horgen. Wenn die Inhaftierten nach zehn Tagen Quarantäne keine Krankheitssymptome aufzeigen, werden sie in ein reguläres Gefängnis transportiert. «In Horgen ist auch eine Isolationsstation eingerichtet worden», teilt die Justizdirektion weiter mit. In dieser werden Häftlinge gepflegt, die bereits am Coronavirus erkrankt sind. Bedingung für eine Aufnahme sei, dass die Patienten selbstständig mobil sind, keine oder nur minimale Hilfe bei der Körperpflege benötigen und weder fremd- noch selbstgefährdend seien, schreibt der Kanton weiter. Sobald die Inhaftierten 48 Stunden frei von Symptomen sind, werden sie in eine andere Institution verlegt.

Für den Quarantänebetrieb dürften Gesamtkosten zwischen 1,2 Millionen und 2,6 Millionen Franken anfallen. Dies hänge davon ab, wie lange der Betrieb aufrecht erhalten werden muss. (red)

( red )