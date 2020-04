Vorsicht wegen Trockenheit – Gefahr von Bränden bei Aufräumarbeiten im Wald Die Bise hat die Böden ausgetrocknet. Wer nun nach den Borkenkäfer- und Sturmschäden im Wald aufräumt und ein Feuer macht, muss besonders aufpassen. Markus Brupbacher

Wie nach einem Kahlschlag sieht es in vielen Wäldern der Region aus: Wegen des Borkenkäfers und mehrerer Stürme gibt es derzeit viel aufzuräumen. Foto: Markus Brupbacher

Seit letztem Donnerstag hat die Feuerwehr Andelfingen und Umgebung dreimal ausrücken müssen, weil es in Wäldern brannte. Die ersten zwei Einsätze fanden am Donnerstag bei Thalheim an der Thur und Kleinandelfingen statt, der dritte am Samstag bei Humlikon.