Todesfall in der JVA Pöschwies - Der Gefangene lag tot in seiner Zelle

Todesfall in der JVA Pöschwies – Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden Ein 58-jähriger Insasse wurde am Samstagmorgen regungslos im Zürcher Gefängnis aufgefunden. Eine Dritteinwirkung könne ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung der Todesumstände eingeleitet. Foto: Thomas Egli

In der Zürcher Justizanwaltschaft Pöschwies wurde ein Insasse am Samstagmorgen regungslos in seiner Zelle aufgefunden. Der Arzt konnte nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen, wie die Zürcher Direktion der Justiz und des Inneren mitteilt.

Wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich, leitet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Todesumstände ein. Erste Erkentnisse würden auf eine natürliche Todesursache hindeuten, heisst es in der Medienmitteilung. Eine Dritteinwirkung könne ausgeschlossen werden.

tiw

