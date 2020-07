Dringliche Interpellation – Geflohener Sexualstraftäter wirft Fragen im Kantonsrat auf Eine Kantonsrätin und zwei Kantonsräte wenden sich mit einer dringlichen Interpellation an den Regierungsrat. Sie haben Fragen zur Flucht eines Sexualstraftäters aus der Klinik Rheinau. Eva Wanner

Eine Kantonsrätin und zwei Kantonsräte stellen Fragen an den Regierungsrat, nachdem aus der Klinik in Rheinau ein Sexualstraftäter hat fliehen können. Bild: Heinz Kramer

«Wie vielen Verwahrten und wie vielen als gemeingefährlich eingestuften Straftätern werden im Kanton Zürich momentan Vollzugslockerungen gewährt?» So lautet die erste Frage, die Nina Fehr Düsel (SVP, Küsnacht), Paul Mayer (SVP, Marthalen) und Tobias Mani (EVP, Wädenswil) an den Regierungsrat stellen. Acht solcher Fragen wollen sie in einer dringlichen Interpellation beantwortet haben.