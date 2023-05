Asylunterkunft in Wiesendangen – Geflüchtete sollen bald im ehemaligen Kirchgemeindehaus wohnen Der Wiesendanger Gemeinderat sucht Wohnraum für Asylsuchende. Jetzt will er das ehemalige reformierte Kirchgemeindehaus umnutzen und elf Menschen dort unterbringen. Roger Meier

Blick in eine Asylunterkunft in Horgen. Auch im ehemaligen Kirchgemeindehaus in Wiesendangen sollen bald Geflüchtete unterkommen. Symbolfoto: Manu Friederich

Weil der Kanton die Asyl-Aufnahmequote erhöht hat, müssen Zürcher Gemeinden ab dem 1. Juni zusätzliche Geflüchtete aufnehmen. Der Wiesendanger Gemeinderat hat deshalb im März beschlossen, für rund 400’000 Franken einen Wohncontainer zu kaufen. Er sucht derzeit einen geeigneten Standort.

Jetzt will er zudem das ehemalige reformierte Kirchgemeindehaus an der Kirchstrasse 1 umnutzen, wie er auf der Website der Gemeinde bekannt gegeben hat. Das Baugesuch liegt seit letzter Woche in der Gemeinderatskanzlei auf.

Asylunterkunft ist Notlösung

Für den Umbau hat der Gemeinderat einen Kredit von 45’000 Franken gesprochen, wie Gemeindeschreiber Martin Schindler auf Anfrage sagt. Geplant sind Plätze für elf Asylsuchende. Sie sollen der Gemeinde spätestens ab Juni zur Verfügung stehen – sobald die Raumunterteilung und die sanitären Anlagen angepasst worden sind.

Das Gebäude befindet sich bei der Wisenthalle (Mehrzweckhalle) und beim Gemeindehaus. Dort sind auch der Polizeiposten und das Schulhaus Dorf. Grafik: Martin Steinegger

Das ehemalige Kirchgemeindehaus schräg gegenüber der Wisenthalle gehört heute der Gemeinde. Als 2019 die Halle und 2020 bis 2022 das Feuerwehrlokal saniert wurden, diente es als Bibliothek und später als Stützpunkt. Derzeit steht das Haus leer.

Trotzdem handle es sich um eine provisorische Notlösung, sagt Schindler. Das Gebäude sei schlecht isoliert und müsste im Winter stark beheizt werden. «Im Oktober wollen wir die Leute an einem besser geeigneten Ort unterbringen.»

Wohnraum ist knapp

Einsprachen oder Beschwerden seien bis jetzt keine an den Gemeinderat herangetragen worden, sagt Schindler. Man habe die Nachbarschaft letzte Woche eingeladen, um die brennendsten Fragen zu klären. «Es ist allen bewusst, dass wir die Leute unterbringen müssen, um das Kontingent zu erfüllen.»

Wiesendangen soll ab Juni laut Asylquote 27 zusätzliche Geflüchtete aufnehmen. Deshalb hat der Gemeinderat den Wohncontainer angeschafft. Ende Mai will er den Standort bekannt geben. Daneben suche man ständig Wohnungen für Geflüchtete, sagt Schindler. «Der Wohnraum in Wiesendangen ist allerdings knapp.» Immerhin: Die Gemeinde hat offenbar eine Gewerbeliegenschaft im Blick, die sie mieten und umnutzen will. Um welche es sich handelt, will sie aber erst verraten, wenn sie sich definitiv für die Räumlichkeiten entschieden hat.

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

