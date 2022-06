Integration in Winterthur – Geflüchtete und Einheimische treffen sich – und werden Freunde Das Rote Kreuz bringt Geflüchtete und Einheimische zusammen. Zum Beispiel Kiymet Isik und Nadja Keller. Die ersten Erfahrungen sind positiv, weitere Freiwillige sind gesucht. Jonas Gabrieli

Kiymet Isik und Nadja Keller: Aus dem Flüchtlingstandem ist eine Freundschaft entstanden. Foto: Marc Dahinden

Nadja Keller hat eine Picknickdecke, Erdbeeren und Eistee in den Vögelipark mitgebracht. Kiymet Isik wartet bereits auf einer Bank. «Wie geht es dir, Kiymet?», sagt Keller und begrüsst ihre neue Freundin. Der Dienstagnachmittag ist für die Schweizerin und die Türkin schon fix füreinander gebucht. Seit März treffen sich Keller und Isik jede Woche und sprechen über das, was sie gerade so beschäftigt.