Die aktuelle Tabelle der Gruppe H. uefa.com

Herzlich willkommen zum Liveticker der EM-Qualifikation Schweiz gegen Belgien in der Stockhorn-Arena. Es ist ein richtungsweisendes Spiel für die Schweizerinnen. Gewinnen sie heute gegen Belgien, ziehen sie an den aktuellen Tabellenführer der Gruppe H vorbei. Die Chancen auf eine direkte Qualifikation wäre damit intakt.

Einen Dämpfer erlitten die Schweizerinnen am Freitag im letzten Spiel gegen Kroatien, in dem nur ein 1:1-Remis herausschaute. In der heutigen Partie sieht sich Trainer Nils Nielsen trotzdem in der Favoritenrolle: «Wenn wir unsere beste Leistung zeigen, glaube ich, dass wir besser sind», sagte er vor dem Match gegenüber SRF.