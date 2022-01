Bauen in Winterthur – Gegen die Hochhaus-Pläne der Siska formiert sich prominenter Widerstand Die Anwohner des geplanten 65-Meter-Holz-Hochhauses wollen sich querstellen. Dabei kommt es zu einem Bruderzwist, bei dem es heisst: Heuberger gegen Heuberger. Till Hirsekorn

Wohnungen, Büros, flexible Nutzungen: So könnte der 65-Meter-Holzbau der Siska einst aussehen. Visualisierung: PD

«Hier wohnt er, unser neuster Mitbewohner», sagt Rainer Heuberger (66) und zeigt auf ein Erdloch hinter seinem Gartenhaus. Es ist ein Dachsbau. Keine 100 Meter weiter rauschen auf der Wülflingerstrasse die Autos vorbei, der Hauptbahnhof ist in Gehdistanz. Wir sind mitten im Stadtzentrum und doch in einem grünen Idyll an der Ruhtalstrasse, einem klassischen Villen-Quartier. Die Bäume sind hoch, der Umschwung der Häuser grosszügig.