1. Runde in der Conference League - Basel findet offensiv kaum statt – und hat doch die beste Chance

45. Pause

Die erste Halbzeit ist vorbei. Dem FCB gehörten immerhin die letzten fünf Minuten, ansonsten war das doch eher trist. Allerdings: Das Team von Patrick Rahmen hat nicht schlecht verteidigt. Das einzige, was bisher wirklich sitzt, ist aber die Frisur von Experte Markus Neumayr im Blue-Studio. Also, wir hören bzw. lesen uns in 15 Minuten wieder. Bis dann!