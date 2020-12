Die Schweiz in der WM-Qualifikation – Italien als Knacknuss In der Gruppe C hat das Team von Vladimir Petkovic kein schlechtes Los erwischt und trifft auf Italien, Nordirland, Bulgarien und Litauen. Moritz Marthaler

Erinnerungen an Italien: Alex Frei in einem Freundschaftsspiel 2009. Erinnerungen an Italien: Alex Frei in einem Freundschaftsspiel 2009. Bild: Keystone

Im leeren Zürcher Hallenstadion hat die Fifa am Montagabend die europäischen Qualifikationsgruppen für die WM 2022 in Katar auslosen lassen. Die Ausmarchung hat der Schweizer Nationalmannschaft ein Nachbarduell beschert: Italien wurde der «Schweizer» Gruppe C als Gruppenkopf zugelost.

Der grosse Nachbar: Italien

Die Schweiz wird somit im nächsten Jahr gleich dreimal gegen Italien spielen. An der Nachhol-EM im Sommer treffen Vladimir Petkovic und sein Team schon in der Gruppenphase auf Roberto Mancinis Mannschaft.

Innerhalb einer WM-Qualifikation trifft die Schweiz zum dritten Mal auf Italien. 1972/73 gab es ein 0:0 und ein 0:2, vor der WM 1994 spielte die Schweiz 2:2 und gewann im wichtigen zweiten Spiel mit 1:0 - das Tor des Abends schoss damals Verteidiger Marc Hottiger.

Der alte Bekannte: Nordirland

Aus Topf 3 wurde der Gruppe Nordirland zugelost, angesichts von Teams wie Russland und Tschechien in diesem Topf bestimmt kein schlechtes Los. Allerdings hat die Schweiz Erfahrung mit den Nordiren: Man kennt sie aus den Playoffs der WM-Quali 2018.1:0 und 0:0 lauteten die Resultate gegen den harten, aber spielerisch limitierten Gegner. Die Gruppe komplettieen Bulgarien und Litauen, die keine grosse Rolle um die Plätze 1 bis 3 spielen dürften.

Als Zweiter ginge es in die Playoffs

Die Höhepunkte in den anderen Gruppen sind die Duelle zwischen England und Polen in Gruppe I sowie Holland und der Türkei in Gruppe G.

Die zehn Sieger der fünf Fünfer- und fünf Sechsergruppen qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2022. Die zehn Gruppenzweiten spielen im März 2022 zusammen mit zwei Teams aus der Nations League in den Playoffs in drei Vierergruppen mit Halbfinal und Final die letzten drei Plätze Europas aus.

Die Qualifikation wird im März, September (jeweils mit drei Spieltagen), Oktober und November (jeweils zwei Spieltage) gespielt. Die Playoffs finden im März 2022 statt.