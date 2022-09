«Marsch fürs Läbe» in Oerlikon – Gegendemonstranten eingekesselt und verzeigt Beim diesjährigen «Marsch fürs Läbe» war die Stadtpolizei Zürich mit einem Grossaufgebot vor Ort. Sie wies bereits im Vorfeld Personen weg. Jean-Marc Nia Lisa Aeschlimann UPDATE FOLGT

Bloss weg hier: Vermummte Gegendemonstranten flüchten vor der Polizei. Foto: Michele Limina

Fünf Minuten, und dann waren sie eingekesselt. Die Polizei erstickte am Samstagnachmittag eine unbewilligte Gegendemo gegen den «Marsch fürs Läbe» im Kern. Eine Gruppe von etwa 60 Personen, schwarz gekleidet und vermummt, näherte sich vom Sternen Oerlikon dem Marktplatz – also dort, wo die Abtreibungsgegner ihren Marsch starteten.

Mit dem Transparent «Unsere Körper, unsere Strassen» und Parolen skandierend wollten sie sich den Abtreibungsgegnern in den Weg stellen. Weit kamen sie nicht: Etwa 30 Polizisten in Vollmontur umzingelten die Demonstrierenden in Windeseile, sie setzten Pfefferspray ein und sperrten die Strasse mit Einsatzwagen und Polizeiband ab. Die Personen im Kessel wurden kontrolliert und verzeigt.

Hier gabs kein Durchkommen mehr. Foto: Michele Limina

Auf dem Marktplatz bekommen die «Marsch fürs Läbe»-Demonstrierenden vorerst davon nicht viel mit. Die Polizei ist im Gebiet seit Mittag präsent und hat bereits mehrere Wegweisungen ausgesprochen. Der Platz wurde mit Gittern abgesperrt, von den Neuankommenden wurden die Taschen kontrolliert. Über dem Gebiet kreist ein Polizeihelikopter.

Dabei sind nicht einmal viele «Marsch fürs Läbe»-Anhänger aufgetaucht. Ein paar Hundert «Pro Life»-Anhängerinnen haben sich versammelt. Das Wetter sei schuld, sagte Mediensprecherin Beatrice Gall.

Zwischenfall auf dem Marktplatz

Wie die NZZ schreibt, ist es auf der Veranstaltung zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Frau, die ihre Abtreibung angeblich bereut, spricht auf der Bühne und entpuppt sich dann aber als Abtreibungsbefürworterin. Ihr Körper gehöre ihr und niemanden sonst, sagt sie und küsst daraufhin auf der Bühne eine andere Frau. Die Organisatoren weisen sie daraufhin von der Bühne. Folgen hat der Auftritt für sie aber vorerst keine: Die Polizei lässt die ungebetene Rednerin gehen.

Zwischenzeitlich hat sich eine weitere Gegendemonstration formiert. Ein paar Dutzend Vermummte skandieren auf der Querstrasse Parolen, die Polizei lässt sie vorerst gewähren. Kurz vor 16 Uhr setzt sich der «Marsch fürs Läbe» in Bewegung – unter Polizeischutz und begleitet von Buhrufen und gezeigten Mittelfingern.

Mit satanischem Ritual vergrault

Im Vorfeld des «Marsch fürs Läbe» hatten Gruppierungen aus dem linken und autonomen Lager – wie bereits in den Vorjahren – zu Störaktionen aufgerufen.

So hatten Unbekannte auf den sozialen Medien ein Video hochgeladen, in welchem es heisst, dass sie den Marktplatz «in einer sehr aufwendigen Zeremonie» zusammen mit «satanischen Hohepriestern aus ganz Europa» Satan geweiht hätten.

Die Abtreibungsbefürworter haben Präsenz markiert. Foto: Michele Limina

Aktivisten sprayten zudem an die Fassade des ehemaligen Swisshotels beim Bahnhof «My body, my choice» und auf eine Kirche, welche die Abtreibungsgegner als Veranstaltungsort wählten, «Kein Platz für Fundis».

Bereits die 12. Durchführung

Es ist bereits das zwölfte Mal, dass der «Marsch fürs Läbe» stattgefunden hat. Diverse christliche Organisationen, die konservativ-christliche Partei EDU und die Stiftung CH haben zu dem Protest gegen Abtreibungen aufgerufen. Motto des diesjährigen Marschs: «24 Stunden für ein Leben». Auf dem Flyer hiess es: «Denk noch mal nach, bevor Du einen solchen folgenschweren Schritt wie eine Abtreibung einleitest». Dabei wurde auf zwei aktuelle Initiativen hingewiesen: «Einmal darüber schlafen» und «Lebensfähige Babys retten».

Die Polizei kontrollierte seit Mittag, wer beim Marktplatz ein und aus geht. Foto: Michele Limina

Erstere sieht vor, dass mindestens 24 Stunden zwischen einem Beratungsgespräch und dem Schwangerschaftsabbruch vergehen müssen. In der zweiten wird gefordert, dass Abtreibungen praktisch in allen Fällen verboten sind, sobald das Kind ausserhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. Also etwa ab der 22. Woche.

Auch letztes Jahr kam es zur Einkesselung

Letztes Jahr fasste Beatrice Gall den Umzug als gelungenen Tag mit einer grösseren Teilnahme als erwartet zusammen. Tatsächlich konnte der elfte «Marsch fürs Läbe» grösstenteils ungestört durchgeführt werden.

Auch letztes Jahr erstickte die Polizei die Gegendemo im Kern. Foto: Tamedia

Der Marktplatz, von wo aus der Marsch startete, wurde bereits ab 13 Uhr, mit Ausnahme von zwei Eingängen, komplett eingezäunt und durch ein Grossaufgebot der Polizei kontrolliert. Ein Zusammenstoss mit der unbewilligten Gegendemonstration, zu welcher auf sozialen Medien aufgerufen wurde, konnte verhindert werden: Als sich geschätzte 200 Teilnehmer in der Nähe des Marktplatzes versammelten, kesselte die Polizei sie blitzschnell ein und begann, ihre Personalien zu kontrollieren. Erste Personen, die an der Gegendemonstration teilgenommen haben, erhielten Strafbefehle.

