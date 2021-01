Eishockey: Swiss League – Gegentor in Überzahl als Tiefpunkt für Kloten Das siebte Spiel innert 14 Tagen ist für Kloten offenbar eines zuviel. In Olten ist das Team 40 Minuten lang unterlegen und verliert 1:5. Roland Jauch

Klotens Trainer Per Hanberg sah müde und unterlegene Spieler im kalten Oltner Kleinholz. Foto: Leo Wyden

Nach 20 Minuten war wenigstens noch das Resultat in Ordnung. 7 Schüsschen hatte Kloten auf Oltens Tor gebracht, der Gegner aber 19. Doch es stand noch 0:0. Mit einer Steigerung, so konnte man denken, würde Kloten ins Spiel finden. Doch es passierte gar nichts Positives. «Wir erlebten einen Total-Zusammenbruch als Team», sagte Trainer Per Hanberg.

Natürlich war die Belastung in den letzten Tagen mit sieben Partien in 14 Tagen gross geworden, aber das wollte der Coach nicht als Entschuldigung stehen lassen. «Wir waren wie ein Auto ohne Benzin, es kam keine Energie.» Als er im letzten Drittel die Kräfte auf drei Linien konzentrierte, fiel es ihm schwer, überhaupt zu entscheiden, wen er pausieren lassten wollte. Fast keiner war gut.