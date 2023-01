Kolumne Lomo – Gegenwart Wäre der «Landbote»-Kolumnist auch Komponist, würde er im Zug ein Lied schreiben. Fast wie Mani Matter. Johannes Binotto

Das Zugfahren ist nicht zwangsläufig ein Entweder-oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch. Rückschau und Voraussicht wechseln sich ab. Foto: Archivfoto

«Ir Ysebahn sitze die einte ä so, dassi alles was chunnt, scho zum Vorruss gseh cho. Die andre die sitze im Bank wisawii, dassi lang no chöi gseh, wo dr Zug scho isch gsii.»

So heisst es im «Lied von der Eisenbahn» von Mani Matter. Ich muss an dieses Lied denken, weil ich grad jetzt, da ich diese Kolumne schreibe, ebenfalls im Zug sitze. Und zwischen den einzelnen Wörtern, die ich tippe, schaue ich immer wieder durchs Fenster nach draussen.

Ich gehöre für einmal zur zweiten Sorte: Ich sitze mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Nur nach hinten schaue ich allerdings trotzdem nicht, weil ich mich immer wieder umdrehe, um auch zu sehen, wohin wir gerade unterwegs sind. Das Zugfahren ist also nicht zwangsläufig ein Entweder-oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch. Rückschau und Voraussicht wechseln sich ab.

Da fällt mir auf, dass Mani Matter in seinem Lied eine dritte Art, aus dem Fenster zu blicken, gar nicht bedacht hat: die nämlich, weder nach hinten noch nach vorne, sondern einfach grad hinaus zu schauen, immer nur auf das, was jetzt grad vor dem Fenster ist. Warum er es wohl vergessen hat?

Vielleicht darum, weil niemand so aus dem Zugfenster schaut. Es ist nämlich gar nicht so einfach, kann ich Ihnen sagen. Immerzu bleibt mein Blick an etwas hängen – einem Hausdach, einer Strassenlampe, einem Baum, einem Hügel – und dann wandert mein Auge mit, langsamer oder schneller, je nachdem, wie weit oder wie nah das Objekt ist. Nur ruhig bleiben tut mein Blick nie.

Immer nur starr gerade hinauszuschauen, würde hingegen bedeuten, dass man gar nichts erkennt, sondern dass die regungslosen Augen nur Schlieren erkennen. Ob sich hier nicht eigentlich eine tiefe philosophische Erkenntnis verbirgt? Zum Beispiel, dass es so etwas wie «nur im Augenblick sein» vielleicht gar nicht gibt, sondern dass wir, um die Schönheit eines Augenblicks erkennen zu können, immer auch einen Vor- und Nachlauf brauchen.

Erwarten können, was sein wird, und uns erinnern können, was war – das bildet den Rahmen, in dem drin wir erleben, was ist. Gegenwart ist kein Punkt, sondern ein Kontinuum, das sich buchstäblich nur entfalten kann, zwischen Ahnung und Reminiszenz. Wäre ich doch nur Mani Matter! Dann könnte ich ein Lied darüber schreiben.

