Neue Gemeindeordnung in Winterthur – Gegner der neuen Gemeindeordnung agieren zurückhaltend und einzeln Gleiches Anliegen, aber kein Komitee: Die Mitte und die SVP schliessen sich für den Abstimmungskampf gegen die neue Gemeindeordnung nicht zusammen. Gregory von Ballmoos , Michael Graf

Der Gemeinderat stimmte der neuen Gemeindeordnung mit 47 zu 11 Stimmen zu. Doch nicht alle sind dafür. Foto: Marc Dahinden

Am 26. September stimmt das Winterthurer Stimmvolk über die neue Gemeindeordnung ab. Die Befürworter haben sich mit einem überparteilichen Komitee und einer gemeinsamen Kampagne bereits in Stellung gebracht und ein Plakatsujet präsentiert – die Gegner der Reform zögern noch.

Keine Plakate, keine Flyer

Die SVP und die Mitte ziehen zurückhaltend in den Abstimmungskampf. Sie drucken keine Plakate und verteilen keine Flyer. Stattdessen hat die SVP in allen Quartierzeitungen Inserate gebucht und schaltet Werbung in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Insgesamt betrage das Wahlkampfbudget «wenige Tausend Franken», sagt Reinhard.