Blick vom Irchel hinab auf Buch und weiter ins Flaachtal und Weinland: Geht es nach dem Willen der Schulpflege, sollen die Schulstandorte in Buch am Irchel und Flaach erhalten, jene in Berg am Irchel, Dorf und Volken geschlossen werden.

Archivfoto: Heinz Diener