Anti-Endlager-Demonstration – Gegner des Endlagers kritisieren Wunsch nach neuen Atomkraftwerken An der Kundgebung gegen ein Weinländer Endlager stiess auch die Initiative für neue AKW auf Ablehnung. Die Forderung stattdessen: erneuerbare Energien stärker fördern. Markus Brupbacher

Am Sonntagnachmittag demonstrierten bei Marthalen ein paar Hundert Personen gegen das mögliche Atomendlager im Zürcher Weinland. Foto: Enzo Lopardo

Der linksgrüne Verein «Kein Leben mit atomaren Risiken» (Klar) hatte im Vorfeld mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, die am Sonntag an die Anti-Endlager-Demonstration bei Marthalen kommen würden. Gekommen waren dann aber nur etwa 300 bis 400 Personen. Diese Schätzung gaben fünf Anwesende unabhängig voneinander ab. Im September gibt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt, wo sie das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle bauen will: im Zürcher Weinland, im Unterland nördlich der Lägern oder am Aargauer Bözberg.