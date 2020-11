Schulstandorte im Flaachtal – Gegner operieren mit fragwürdigen Zahlen Zum Bauvorhaben der Schulpflege Flaachtal haben die Gegner der Schulschliessungen eigene Kostenberechnungen angestellt. Damit wollen sie in der Talbevölkerung eine Nein-Mehrheit mobilisieren. Markus Brupbacher

Blick vom Irchel hinab ins Flaachtal: Fünf Politische Gemeinden gibt es im Tal und eine gemeinsame Schulgemeinde. Foto: Heinz Diener

6 bis 8 Millionen Franken: Mit etwa diesem Geldbetrag will die Schulpflege Flaachtal die zwei Schulstandorte in Buch am Irchel und Flaach erweitern. Im Gegenzug will die Behörde die drei Standorte in Berg am Irchel, Dorf und Volken schliessen. Entsprechend gross ist der Widerstand gegen die geplanten Schliessungen, vor allem in Berg und Dorf.

«Da reden wir nicht von 6 bis 8, sondern von 10 bis 12 Millionen Franken.» Vertreter der Interessengemeinschaft (IG) «Lass die Schulen im Dorf»

«Unrealistisch» seien die veranschlagten Baukosten, kritisierte ein Mitglied der Interessengemeinschaft (IG) «Lass die Schulen im Dorf» an der Informationsveranstaltung im September in Buch am Irchel. «Da reden wir nicht von 6 bis 8, sondern von 10 bis 12 Millionen Franken», behauptete der IG-Vertreter. In der jetzigen, noch groben Planungsphase einen solch optimistischen Betrag zu nennen, bezeichnete er als «sehr fahrlässig».