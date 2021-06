Alipay unter der Lupe – Geheimdienst warnt vor EM-Sponsor Alipay ist einer von vielen chinesischen Sponsoren an der EM. In der Schweiz ist der Bezahldienst längst angekommen. Dabei ist er hochumstritten. Andreas Tobler

Nati-Spieler Granit Xhaka vor Alipay-Werbung: Szene aus dem Spiel Schweiz gegen die Türkei. Foto: AFP

Tiktok, Hisense, Vivo, Alipay: Unübersehbar sind die chinesischen Sponsoren an der diesjährigen Fussball-EM. Teils werben die Unternehmen gar mit chinesischen Schriftzeichen, die in Europa die allerwenigsten entziffern können.

Fussball ist in China nach wie vor eine Nischensportart. Aber aufgrund der Grösse der Bevölkerung ist auch diese Nische entsprechend gross: Mehr als 17 Millionen Menschen sollen 2016 einzelne Spiele der Fussball-EM während der Primetime in China geschaut haben. Damit ist die EM als Werbebühne attraktiv für Unternehmen, die Produkte in China verkaufen.

