Escape-Games in Winterthur – Geheimgang 188 möchte Kultursubventionen Trotz Besucherrekord im vergangenen Jahr ist der Geheimgang 188 nicht langfristig gesichert. Die Betreiber des Escape-Rooms wollen nun städtische Kultursubventionen erhalten. Helmut Dworschak

Das Entwicklungsteam (von links): Daniel Eugster, Cédric Holenstein und Miro Hintermüller. Foto: Nicola Tröhler

Was ist Kultur, was nicht? Zählen Escape-Games auch dazu? Die staatlichen Stellen, die die Kulturfördergelder verwalten, sind skeptisch, wie meistens, wenn etwas Neues auftaucht. Für Miro Hintermüller vom Spiele-Betreiber Geheimgang 188 ist hingegen klar: «Wir verstehen uns als Kulturschaffende. In unserem Team arbeiten Musiker, Regisseure und Szenografen.» Bekannte Namen sind darunter, etwa Samuel Schumacher, Schöpfer des Winterthurer Wimmelbuches, der Comiczeichner Daniel Bosshart und die Illustratorin Sarah Gasser, Trägerin des städtischen Kulturförderpreises. Hintermüller ist 29 Jahre alt und Co-Geschäftsführer des Geheimgangs 188, einer GmbH.