Einkaufen in Winterthur – Geheimniskrämerei rund um das Neuhegi Center Kleinere und dafür mehr Läden: Eine Immobilienfirma wirbt in Inseraten um neue Mieter für das Neuhegi Center, über den geplanten Umbau will sie aber keine Auskunft geben. Nina Thöny

Im Neuhegi Center stehen derzeit grosse Flächen leer, ein Umbau soll das ändern. Foto: Marc Dahinden

Keine Turnschuhe, Finken und Pumps mehr. Dosenbach ist per Ende März aus dem Neuhegi Center in der Nähe des Bahnhofs Hegi ausgezogen, wie eine Mediensprecherin auf Anfrage bestätigt. Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums links vom Eingang, wo das Schuhgeschäft eingemietet war, klafft jetzt Leere. Im hinteren Teil versperrt ein rotes Rollo die Sicht auf eine grosse Parzelle, in der bis vor circa drei Jahren Media Markt sein Waren verkaufte. Am letzten Mittwochabend im März schreiten Kundinnen und Kunden zügig zum Denner und der kleinen Postfiliale im Erdgeschoss oder fahren mit der Rolltreppe zur Migros hoch. Im Hintergrund läuft anders als in vielen Einkaufszentren keine Musik. Auch sonst wirkt das Center eher karg.