Möglicher Chefwechsel – Geheimnisvolles Schweigen: Wie chinesisch wird Syngenta? Der Börsengang des weltweit grössten Pestizidproduzenten hängt in der Luft, und der Chefposten dürfte bald neu besetzt werden. Die grosse Frage dabei: Kommt jemand aus China? Isabel Strassheim

Ackerbau in China: Der weitere Weg von Syngenta bleibt erst mal unklar. Foto: Syngenta

Beim Agrochemieriesen Syngenta stehen wichtige Weichenstellungen an. Doch die Konzernführung in Basel ist zum Passivbleiben verurteilt und muss auf Entscheidungen aus China warten. Die Folgen des Verkaufs an Chemchina 2016 zeigen sich nun.

Den lang geplanten Börsengang diesen Frühling in Shanghai, der Kapital für neue Zukäufe bringen soll, hat die chinesische Börsenaufsicht Ende März unmittelbar vor der Anhörung Knall auf Fall und ohne Angabe von Gründen sistiert. Niemand bei Syngenta weiss, ob er dieses Jahr noch erfolgt oder nicht – denn die chinesischen Behörden schweigen.

Sprechverbot für den Chef

Die Pläne für den Börsengang, bei dem rund 20 Prozent der Aktien offeriert werden und der umgerechnet rund 10 Milliarden Dollar bringen soll, hängen jetzt zwar in der Luft, aber sie bleiben intakt – was unangenehme Folgen für Syngenta-Chef Erik Fyrwald hat. Er wird bis auf weiteres keine Interviews geben dürfen. Auch in Medienmitteilungen des weltweit grössten Agrochemieriesen darf er mit keinem Satz zitiert werden und nichts zur Umsatzprognose oder Geschäftsstrategie sagen. Grund ist eine Besonderheit bei einem Börsengang in China: Bis er über die Bühne ist, darf sich eine Firmenleitung nicht öffentlich äussern.

Diskussion um neue Gentechnik Infos einblenden Die EU überarbeitet ihr Gentechnikrecht. Noch diesen Sommer will sie einen Vorschlag veröffentlichen, über den die Mitgliedsstaaten und das Europaparlament entscheiden müssen. Noch ist offen, inwieweit sie vom strengen Gentechnik-Prüfungsverfahren für Landwirtschaft und Lebensmitteln abrückt. Das Verfahren der Gentechnik hat sich seit der ersten Gesetzgebung verändert. Durch die neuartige Methode der Geneditierung sind die Pflanzen kaum von normalen Züchtungen zu unterscheiden. Biosuisse hatte Mitte April beschlossen, weiterhin auf Gentechnik zu verzichten. «Beim Einsatz von modernen Technologien bei Pflanzen gibt es unterschiedliche Haltungen zwischen europäischen und anderen Staaten», sagt Louise O. Fresco, Verwaltungsrätin bei Syngenta Group. Besonders Schwellenländer seien da viel offener. (ish)

Schweigen herrscht deshalb nicht nur aus China, sondern auch aus Basel. Dabei steht Syngenta vor einer weiteren Weichenstellung; Konzernchef Erik Fyrwalds Abgang. Der Amerikaner, der nach der chinesischen Übernahme ans Ruder kam, wird diesen Sommer 64 Jahre und nähert sich dem Pensionsalter. In der Basler Syngenta-Zentrale wird bereits spekuliert, ob nach ihm eine chinesische Leitung folgt – was als Richtungssignal gelesen werden würde. Seit April istschon mit Hengde Qin ein Chinese Personalchef der Syngenta Gruppe.

Normalerweise sind Konzerne bestrebt, Führungswechsel lange im Voraus anzukündigen, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. Doch ein Syngenta-Sprecher sagt nur: «Es gibt keine Pläne, dass Erik Fyrwald die Rolle des CEOs aufgibt.»

Im Verwaltungsrat war die Suche nach der neuen Konzernführung bislang kein Thema, wie aus informierten Kreisen zu hören ist. Der Entscheid dürfte ohnehin in China fallen. Zwei der sechs VR-Mitglieder der Syngenta-Gruppe sind chinesisch. Syngenta-Präsident Li Fanrong ist zugleich Präsident der staatlichen Sinochem International, und es ist davon auszugehen, dass er im Sinne der chinesischen Regierung entscheidet.

Mehr Geld für Zukäufe und Forschung

Wenn auch noch unklar ist, wann Syngentas Börsengang in Shanghai erfolgt, steht doch schon fest, was der Konzern mit dem aufgenommenen Kapital der chinesischen Aktionärinnen und Aktionäre vorhat: Ein Drittel soll in die Forschung und Entwicklung gesteckt werden (vergangenes Jahr wendete Syngenta dafür 977 Millionen Dollar auf). Ein Drittel steht für Zukäufe bereit. Das letzte Drittel soll in den langfristigen Schuldenabbau fliessen. Chemchina hatte dem Konzern hohe Schulden aufgeladen, um so die 43 Milliarden Dollar teure Übernahme zu finanzieren.

Der Verkauf von Syngenta nach China 2016: Ren Jianxin, damaliger Präsident von Chemchina, auf einer Medienkonferenz in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In den letzten zwei Jahren hatte Syngenta nur kleinere Zukäufe getätigt, die meisten davon in Brasilien. Das lateinamerikanische Land mit seinen riesigen Mais- und Sojafeldern, die als Futter für die Fleischproduktion weltweit dienen, ist der wichtigste Markt für den Konzern.

Preiserhöhungen in Brasilien, aber nicht in China

Letztes Jahr war ein Rekordjahr für Syngenta. Der Konzern erzielte ein Umsatzplus von 19 Prozent auf 19,96 Milliarden Dollar. Zu einer regelrechten Umsatzexplosion kam es bei den Total-Pestiziden, wo sich die Verkäufe auf 2,5 Milliarden Dollar verdoppelten. Diese Spritzmittel zielen nicht auf bestimmte Unkräuter, sondern töten sämtliche Pflanzen ab, dazu zählt auch das glyphosathaltige Produkt Touchdown. Hier konnte Syngenta die Preise verdoppeln, seine höheren Produktionskosten damit an die Landwirte weitergeben und sogar noch die eigenen Gewinne erhöhen.

Sygenta und die Syngenta Gruppe Infos einblenden Das Geschäft von Syngenta ist seit 2020 Teil der Syngenta Gruppe. Darin zusammengefasst sind auch das fusionierte Agrargeschäft von Chemchina und Sinochem sowie die zugekaufte israelische Firma Adama, die Pestizide herstellt, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist. Zusammen kamen sie 2022 auf einen Rekordumsatz von 33,4 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von 5,6 Milliarden Dollar. (ish)



Die Bauern in Brasilien und anderswo waren bereit, mehr zu zahlen, weil sich die Agrarrohstoffpreise wegen des Ukraine-Krieges stark erhöht hatten. Sie legten sich sogar Pestizidvorräte an, weil es bei Syngenta und anderen Herstellern zu Lieferengpässen kam.

Syngenta mit Spezialaufgaben in China

In China sei Glyphosat kaum gefragt, so Syngenta. Doch auch andere Spritzmittel wurden teurer, nur nicht in China. Was steckt dahinter? Syngentas Produktion ist weltweit verteilt: «Aus diesem Grund wird die Preisgestaltung je nach Region und lokalen Gegebenheiten gesteuert», erklärt ein Sprecher.

Syngenta hat eine besondere Aufgabe in China: Der Konzern unterhält dort Zentren, um Bauern in moderner Landwirtschaft zu schulen und auch den Verkauf ihrer Ernte zu organisieren, die dann durch den Lebensmittelhandel von Alibaba vertrieben wird. Ausserdem organisiert Syngenta ein Projekt, das das in China noch verbreitete klimaschädliche Abbrennen der Stoppelfelder verhindern soll. In Europa ist dies schon längst verboten.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

