Fragen an Hans Ulrich Obrist (4) – Gehen Künstlerinnen und Künstler in den Ruhestand? Wer einmal angefangen hat, Kunst zu machen, hört damit nicht mehr auf. Doch es gibt eine erstaunliche Ausnahme. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Der belgische Installationskünstler Panamarenko hat sein Leben lang Kunst gemacht. Aber irgendwann, beschloss er, sei es dann auch mal gut. Foto: Stephan Vanfleteren

Ich habe es nur einmal erlebt, dass ein Künstler in den Ruhestand geht, und das war bei dem belgischen Künstler Panamarenko (1940–2019). Er hiess eigentlich Henri Van Herwegen und war besessen von allem, was fliegt. Panamarenko konstruierte die unglaublichsten Fluggeräte – manche von ihnen konnten sogar wirklich fliegen –, hielt sich in seinem Atelier einen sehr flugfreudigen Papagei, und auch sein Künstlername ist vom Fliegen inspiriert, von der einst weltgrössten Fluggesellschaft Pan Am.