Albanifest in Winterthur – «Gehen wir auf den Freefall-Turm?» – «Ich will auch!» Das Albanifest ist nach drei Jahren zurück in der Altstadt. Doch wie weit kommt man an dieser Stadtchilbi der Superlative mit kleinem Budget? Ein Besuch mit 50 Franken für drei Kindern. Delia Bachmann

In der ersten halben Stunde des Fests fahren alle Bahnen gratis. Beim «Wurm» im Stadtpark hält sich der Ansturm wohl auch wegen des verregneten Starts in Grenzen. Foto: Enzo Lopardo

Das Albanifest beginnt am Freitag mit einer Schirmparade. Der verregnete Start spielt uns in die Hände, haben wir uns doch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Einen Besuch des Albanifests mit drei Kindern und einem Budget von 50 Franken. Für das Gelingen dieses Plans ist die Gratishalbstunde zum Festbeginn essenziell. Und so stehen wir pünktlich um 18 Uhr im Stadtpark vor der ersten Bahn: dem Wurm.