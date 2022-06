44. Minute

Tor

Ich schreibe jetzt nicht, dass dieses Tor aus dem Nichts kommt. Aber es kommt fast aus dem Nichts. Die Schweizer beissen sich mal an Tschechiens Strafraum fest. Und schliesslich setzt Noah Okafor so sehr nach, dass er aus wenigen Metern zum Schuss kommt. Der Ball titscht an die Lattenunterkante und dann rein ins Tor. Und wir wissen jetzt, was Okafor in Salzburg gelernt hat. Zu seiner Basler Zeit hätte er sich gar nicht erst so tief in den Strafraum des Gegners gewagt.