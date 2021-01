Gastrokolumne Angerichtet – Geht eine Crêpe auf Reisen… Die Grepery in Winterthur liefert seit kurzem auch nach Hause. Wir testen, wie gut das funktioniert. Jonas Keller

«Nathalie» hat dem Winterwetter getrotzt: Die Ziegenkäse-Rucola-Honig-Kombination hat nichts von ihrem Geschmack verloren. Foto: Jonas Keller

Wie reist eigentlich eine Crêpe? Was klingt wie der Anfang eines Kinderwitzes, ist die Frage, die sich uns für diese Gastrokolumne stellt: Wir testen den Lieferservice, den die Grepery seit kurzem anbietet.

Nicht mehr heiss, aber knusprig

Die erste Antwort auf die Frage ist auf jeden Fall mal: schnell. Keine halbe Stunde nachdem wir unsere Bestellung aufgegeben haben, steht der Kurier mit einem Stapel kleiner Kartonschachteln vor der Tür, drückt sie uns in die Hand und düst wieder davon.

Die zweite Antwort ist: warm, aber nicht mehr heiss. Die Reise durch Wind und Schnee hat die Teigköstlichkeiten nicht ganz unberührt gelassen. Auch der Kartongeruch, der uns beim Öffnen erst in die Nasen steigt, lässt uns etwas zweifeln.

Der Teig ist beim Reinbeissen aber noch immer wunderbar knusprig. Bei der «Manu» (15.50 Franken) zergeht die Käse-Spinat-Kombination schön im Mund. Bei der «Laurids» (17.50) – mit Käse, Tomaten und Oliven quasi die Pizza unter den Crêpes – ist der Käse zwar nicht mehr ganz flüssig, aber auch hier hat die gereiste Crêpe nichts von ihrem Geschmack eingebüsst. Highlight in dieser Hinsicht ist aber «Nathalie» (19.50): Rucola, Ziegenkäse und Honig harmonieren perfekt.

Süsses in der Box: Die «Claudio» ist zwar nicht mehr warm, aber immer noch eine schmackhafte Überraschung. Foto: Dominic Bleisch

So weit haben die gereisten Crêpes uns also überzeugt. Doch was ist mit den Desserts, wenn diese nicht frisch auf den Tisch kommen? Ganz wie im Restaurant sind sie tatsächlich nicht mehr: Der Marronigout der «Zea» (10.00) und der Caramelgeschmack der «Claudio» (12.50) sind eher dezent, die buttrige Sauce bei Letzterer schon etwas erstarrt. Doch auch hier gilt: Lecker sind sie allemal noch. Als Ersatz für den Lokalbesuch ist der Lieferservice durchaus zu empfehlen.