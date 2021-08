Corona-Ausbruch in Embrach – Geimpfte Senioren infizieren sich im Pflegeheim mit Covid-19 Im Pflegezentrum Embrach hat man aktuell mehrere Impfdurchbrüche festgestellt. In anderen Heimen in der Region gab es diese bisher zwar nicht, aber man befürchtet, dass sie noch kommen werden. Thomas Münzel

Im Pflegezentrum Embrach haben sich mehrere vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Archiv-Foto: Peter Würmli

Erstmals seit vielen Monaten gibt es in einem Heim in der Region wieder einen Corona-Ausbruch. Im Pflegezentrum in Embrach haben sich mehrere Seniorinnen und Senioren mit Covid-19 infiziert – und das, obwohl die Heimbewohner doppelt geimpft sind. Das bestätigt Marlies Petrig, Co-Leiterin des Pflegezentrums. Diese sogenannten Impfdurchbrüche seien bis jetzt bei 6 von insgesamt 130 Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt worden.

Die infizierten Personen befinden sich laut Petrig derzeit auf der Isolierstation. Bei fünf Personen habe man bis jetzt einen milden Verlauf der Krankheit registriert. Eine Person ist jedoch schwerer betroffen, sagt Petrig. «Wir können im Moment noch nicht abschliessend sagen, ob Heimbesucher oder Mitarbeitende das Virus ins Heim gebracht haben.» Sicher ist, dass die Durchimpfungsrate sowohl bei den Heimbewohnern (91 Prozent) als auch bei den Mitarbeitenden (mehr als 70 Prozent) in Embrach überdurchschnittlich hoch ist.