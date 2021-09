Kuriose Signalisation in Winterthur – Gelbe Streifen, rote Beläge: Es wird bunt auf Winterthurer Strassen Mit auffallenden Methoden will die Stadt den Verkehr lenken und beruhigen. Das stösst nicht überall auf Verständnis. Tamara Stalder

Die gelben Streifen am Oberen Deutweg verschmälern optisch die Strasse. Sie sollen den Verkehr beruhigen. Foto: Marc Dahinden

Auf Winterthurer Strassen gibt es in jüngster Zeit einige bunte Neuheiten zu entdecken. Was steckt hinter diesen Markierungen und Installationen? Eine Übersicht.

Die gelben Streifen

Sie erinnern an Fahrradstreifen: die gelben Streifen, die den Strassenrand an der Pflanzschulstrasse und am Oberen Deutweg zieren. Anwohnende sind verwirrt: «Was bedeuten diese Markierungen?», fragte sich Daniel Anderes, der die Streifen Anfang September entdeckt hat.

Die Antwort der Stadt: Die gelbe Farbe, welche die Strasse optisch verschmälert, soll zum langsamen Fahren anregen. «Die Streifen und die Zahl 30 sollen die Verkehrsteilnehmenden daran erinnern, dass Tempo 30 gilt», sagt Bausekretär Lukas Mischler. Aus Lärmschutzgründen wurde im August am Oberen Deutweg die Höchstgeschwindigkeit reduziert.