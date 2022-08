Abo Kohle fürs Klima und reiche Ernte

Eine Firma in der Weinländer Gemeinde Flaach stellt seit zehn Monaten Pflanzenkohle her. Vor allem Gärtner und Landwirte verwenden die besondere Kohle. Weil diese wie ein Schwamm wirkt, speichert sie zum Beispiel Nährstoffe und Wasser in der Erde.