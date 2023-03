So spielt der dezimierte FCW

Aufgrund der vielen Abwesenheiten bleiben Bruno Berner nicht viele Optionen. Er stellt die Viererkette mit Schättin, Lekaj, Arnold und Gonçalves. Abedini und Corbaz werden das Zentrum bearbeiten. Ballet und Di Giusto dürften auf den Fügeln agieren, wo sie vom mutmasslichen 10er Roman Buess bedient werden. In der Spitze wird Joaquin Ardaiz nominiert, welcher aktuell in Topform ist. Die Leihgabe aus Luzern war in den letzten sechs Spielen an fünf Toren direkt beteiligt.