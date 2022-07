Rückblick

Ja, was war das für ein Spiel gegen den FC Basel. Die Schützenwiese bebte förmlich als Samir Ramizi in der 3. Minute den FCW in Führung brachte. Ramizi spielt die dritte Saison für den FCW, aber wer ist dieser 31-jährige Spitzbub und Aggressivleader der Winterthurer? Ein sehr herzlicher Mensch, aber lesen Sie selbst. Hier geht es zum Porträt.

Nach diesem guten Saisonstart war das Spiel gegen den FC St. Gallen fast etwas enttäuschend. Die Winterthurer waren phasenweise vom Tempo überfordert. Vor allem über die rechte Seite kamen die St. Galler immer wieder gefährlich vors Winterthurer Tor. Dort darf man heute gegen Lugano auch personelle Änderungen erwarten. Gut möglich, dass Souleymane Diaby Tobias Schättin ersetzt – das hat aber auch mit den Problemen der Luganesi zu tun. Zudem ist es denkbar, dass auch die Neuverpflichtung Yannick Schmid aus Vaduz bereits in die Startformation rückt. Er könnte Roy Gelmi ersetzen.