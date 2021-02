Im Cup gegen den FC Basel – Gelingt dem FCW im neunten Anlauf endlich der erste Sieg? Acht Mal sind sich der FCW und der FC Basel im Schweizer Cup bisher gegenüber gestanden. Gewonnen haben die Winterthurer noch nie. Heute ab 17.30 Uhr versuchen sie es erneut. red

Erst letzten August standen sich der FCB und der FCW im Cup gegenüber, die Basler gewannen im St. Jakob den Halbfinal 6:1. KEYSTONE



Einst waren Cupspiele zwischen dem FCB und dem FCW eine absolute Seltenheit. Mal spielten die beiden Clubs in der Saison 1948/49 in einer frühen Runde gegeneinander, mal 1975 im Final.



In den vergangenen Jahren aber wurde das Treffen geradezu zum Automatismus. Denn wenn sich die beiden Teams heute ab 17.30 Uhr im Basler St. Jakob im Schweizer Cup begegnen, werden sie es in neun Jahren zum sechsten Mal tun. Und wie in den vergangenen Partien treten die Winterthurer auch heute als Aussenseiter an, die eine Überraschung schaffen wollen.

Wir tickern live ab 17.30h.