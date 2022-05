Reportage aus dem Auktionssaal – Gemälde aus Zürcher Sammlung knackt Auktionsrekord Für 195 Millionen Dollar wurde Warhols «Shot Blue Sage Marilyn» in der Nacht auf heute in New York versteigert. Sie gehörte Thomas und Doris Ammann und geht wohl zurück an einen ehemaligen Besitzer. Annik Hosmann aus New York

Christie’s-Präsident Jussi Pylkkänen leitete die Auktion, hinter ihm hängt Andy Warhols Original. Foto: Christie’s

Und dann fällt nach rund eineinhalb Stunden der Hammer ein letztes Mal an diesem Montagabend in New York. Ein letztes Mal verkündet Jussi Pylkkänen, Auktionar des Abends und Präsident von Christie’s, das Resultat: 170 Millionen Dollar. Mit Zuschlägen und somit der definitive Preis: 195,04 Millionen Dollar.