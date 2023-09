Gemeinde Dägerlen – Kirchgemeinde stellt Pensum von Pfarrerin sicher Der kantonale Kirchenrat hat der reformierten Kirche Dägerlen keine zusätzlichen Pfarrstellenprozente bewilligt. Nun finanziert die Gemeinde diese selber. Fabienne Grimm

Der kantonale Kirchenrat sprach der reformierten Kirchgemeinde Dägerlen für die Amtsdauer 2024 bis 2028 eine ordentliche Pfarrstelle von 50 Prozent zu. Doch nach Einschätzungen der Kirchenpflege reicht dies nicht aus, um die kirchlichen Aufgaben zu erfüllen. Sie beantragte deshalb beim Kirchenrat zusätzliche 15 Prozent – was dieser allerdings ablehnte.

Die Kirche entschloss sich darauf, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. An der Kirchgemeindeversammlung vom 27. August beantragte sie, die gemeindeeigene Pfarrstelle – also jene, welche die Gemeinde selber finanziert – von 5 auf 10 Prozent aufzustocken. Die Stimmberechtigten genehmigten den Antrag, wie die Kirchenpflege in einer Mitteilung schreibt. Damit arbeitet die Dägerler Pfarrerin Christa Gerber in den nächsten Jahren in einem Pensum von 60 Prozent.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

