Gemeinde Flurlingen – A4-Autobahntunnel in sieben Nächten gesperrt Wegen Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem neuen Sicherheitsstollen für den Cholfirsttunnel kommt es zu nächtlichen Vollsperrungen ab dem 4. September. Markus Brupbacher

Im Juli fand der Durchschlag für den Sicherheitsstollen des A4-Cholfirsttunnels statt. Nun arbeitet das Bundesamt für Strassen (Astra) in den sechs Querstollen zwischen dem Autobahntunnel und dem Fluchtstollen. Für diese Arbeiten sind aus Sicherheitsgründen mehrere Nachtsperrungen des Cholfirstunnels nötig. Konkret erfolgt die nächtliche Vollsperrung der Autobahn A4 zwischen dem Anschluss Flurlingen und Schaffhausen-Süd jeweils von 20 bis 5 Uhr. Voraussichtlich in folgenden sieben Nächten wird der Strassenabschnitt gesperrt: 4. auf 5. September, 7. auf 8. September, 12. auf 13. September, 14. auf 15. September, 18. auf 19. September, 21. auf 22. September sowie 25. auf 26. September. Die einzelnen Daten sind auch auf www.cholfirsttunnel.ch aufgeschaltet. In diesen Nächten wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Tagsüber und in den sperrfreien Nächten ist die Fahrtgeschwindigkeit zudem in Richtung Schaffhausen aus Sicherheitsgründen auf 60 km/h reduziert. Es ist jene Fahrtrichtung, wo sich die Querverbindungen zum Sicherheitsstollen befinden.

