Abwasser in Turbenthal – Gemeinde gibt sechs kleine Kläranlagen auf Diverse Häuser in Turbenthal sind nicht an die Kanalisation angeschlossen. Ihr Abwasser reinigen sie selbst oder mit Anlagen der Gemeinden. Doch Letzteres ändert sich bald. Rafael Rohner

Nicht alle Liegenschaften in Turbenthal leiten ihr Abwasser in die öffentliche Kanalisation. Symbolfoto: Franziska Rothenbühler

Die Gemeinde Turbenthal ist weitläufig, manche Weiler liegen abgelegen in den Hügeln des Tösstals. Bis heute sind manche Liegenschaften nicht an die Kanalisation angeschlossen. Sie reinigen ihr Abwasser mit 17 Kleinkläranlagen. 6 dieser Anlagen gehören der Gemeinde, 11 werden privat betrieben.

Die Gemeinde plant nun, ihre Kläranlagen aufzugeben und die betroffenen Liegenschaften an die öffentliche Kanalisation anzuschliessen. Der Gemeinderat rechnet in den Jahren 2021 bis 2025 mit Kosten von rund 1,7 Millionen Franken. Der Gemeinderat hat für das Vorprojekt für die erste Sanierungsetappe bereits einen Kredit von 18’000 Franken genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Alte Anlagen

Auslöser für das Projekt ist das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Dieses hat die Gemeinde aufgefordert, die Abwasserentsorgung der nicht angeschlossenen Liegenschaften zu überprüfen, denn die Bewilligungen waren teilweise abgelaufen oder sind demnächst nicht mehr gültig.

Während die meisten privaten Anlagen noch in einem guten Zustand gewesen seien, war das bei den 6 Kleinkläranlagen der Gemeinde offensichtlich anders. «Vor allem wegen ihres hohen Alters» seien diese in einem schlechten Zustand, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie sollen deshalb aufgehoben werden.

Auch 2 der 11 privaten Anlagen erfüllen die Vorgaben nicht mehr. Die betroffenen Liegenschaften werden in den nächsten Jahren daher ebenfalls an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, oder die Kleinkläranlage wird erneuert.

9 private Kleinkläranlagen können gemäss Mitteilung hingegen weiter betrieben werden, nachdem festgestellte Mängel behoben worden sind.