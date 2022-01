Christbaumverbrennung Neftenbach – Gemeinde hält an «lufthygienisch fragwürdiger» Tradition fest Als eine von wenigen Gemeinden in der Region pflegt Neftenbach den Brauch der gemeinsamen Christbaumverbrännet. Das soll auch so bleiben, obwohl der Kanton etwas anderes empfiehlt. Leon Zimmermann

Zu feucht, zu viel Rauch: Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft rät aus ökologischen Gründen von Christbaumverbrennungen im Freien ab. Foto: Heinz Diener

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat die Gemeinde Neftenbach ihre Christbaumverbrännet Corona-bedingt abgesagt. Am Samstag wäre das Feuer entfacht worden. Stattdessen hat nun der Häckseldienst die ausgedienten Christbäume abgeholt und das Holz für eine Schnitzelheizung verwendet.

Eine nicht repräsentative Umfrage in der Neftenbach-Sektion des «Landboten» legt nahe, dass die Gemeinde dies auch in Zukunft so handhaben sollte. «So hat das Verbrennen immerhin einen Nutzen», finden 15 der insgesamt 33 Teilnehmenden (45,5 Prozent). Nur gerade neun Personen (27,3 Prozent) vermissten den Traditionsanlass. Fünf Teilnehmende (15,2 Prozent) sind der Ansicht, dass man aus ökologischen Gründen grundsätzlich keine Bäume verbrennen sollte.