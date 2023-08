Gemeinde Laufen-Uhwiesen – Fachpersonen informieren über Waldnutzung Der Wald und seine Funktionen: Am Samstag referieren vier Experten auf einem Rundgang im Cholfirst über die Strategie des Forstreviers. Tanja Hudec

An einem Rundgang im Cholfirst informieren Fachpersonen über den Wald und dessen Nutzung. In den letzten Jahren sei der Wald verstärkt in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, schreibt Revierförster Renato Marano in einer Mitteilung. Dies sei auf das vermehrte Auftreten absterbender Bäume, die intensive Nutzung von Holz und die vielfältigen Anforderungen an den Wald zurückzuführen. «Mit dem Waldumgang möchten wir die natürlichen Prozesse, die Funktionen und unsere Arbeit im Wald näherbringen.»

Konkret referieren der Uhwieser Gemeinderat Sven Studer, Forstunternehmer René Fischer, Forstingenieurin Nathalie Barengo und Förster Renato Marano über Waldmaschinen, die Funktionen des Waldes sowie die Strategie des Forstreviers Cholfirst. Der Rundgang beginnt am Samstag, 19. August, um 9 Uhr beim Hörnliturm und endet um 11:30 Uhr bei der Loschenhütte in Uhwiesen. Dort können die Teilnehmenden von der Gemeinde gesponserte Würste grillieren.

