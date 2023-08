Gemeinde Lindau – EW Lindau übernimmt Heider Holzenergie Fernwärmeversorger in Tagelswangen wechselt den Besitzer. Almut Berger

Die EW Lindau AG in Winterberg übernimmt per 1. Juli die Heider Holzenergie AG. Diese beliefert seit 27 Jahren Tagelswangen mit Fernwärme. Der örtliche Energieversorger werde die Heider Holzenergie AG – auch unter diesem Namen – als Tochtergesellschaft weiterführen, wie es in einer gemeinsame Mitteilung heisst. Veränderungen im Betrieb der Fernwärme seien keine geplant, für die Kundschaft habe der Eigentümerwechsel keine Folgen. Aktuell werden 570 Wohnungen, 80 Einfamilienhäuser, 2 Schulhäuser sowie 20 Gewerbe- und Industriebauten von Heider Holzenergie beheizt.

